Der von hohen Schulden belastete Immobilieninvestor Adler Group prüft derzeit alle strategischen Optionen für das Unternehmen. "Das Spektrum reicht von einer Abwicklung des Unternehmens, also einer Zerschlagung, bis hin zur Positionierung in einer sauberen strategischen Nische. Das ist der aufgespannte Rahmen." Kurz nachdem der Adler-Verwaltungsratschef Stefan Kirsten (61) sich in einem Interview mit der Börsen-Zeitung zur Zukunft des Unternehmens geäußert hatte, rutschten die Papiere massiv ab – auf ein Rekordtief in Höhe von 3,74 Euro. Das Jahresminus der Anteilsscheine des angeschlagenen Immobilienkonzerns beläuft sich damit auf rund 66 Prozent.