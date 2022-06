HRE-Klagen beschäftigten über 12 Jahre lang drei Gerichte

Die HRE-Klagen beschäftigten in den vergangenen zwölfeinhalb Jahren drei Gerichte und eine unbekannte Zahl von Rechtsanwälten. Der Streit begann am Münchner Landgericht und ging in der zweiten Instanz an das Oberlandesgericht der bayerischen Landeshauptstadt. Dieses gab 2014 den Aktionären weitgehend Recht. Dabei ging es um die Frage, ob die Bankvorstände die Aktionäre in mehreren Mitteilungen 2007 und 2008 über die finanziell schlechte Lage täuschten.

Laut OLG hätte die HRE spätestens im November 2007 die Anleger über drohende Verluste informieren müssen. Der Bundesgerichtshof hob jedoch im vergangenen Jahr diesen Teil der Entscheidung auf und verwies das Verfahren zurück nach München. Anstelle einer neuerlichen Gerichtsentscheidung gibt es nun die Vergleiche.