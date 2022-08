Für Hausverkäufer in den Regionen Denver (Colorado), Tampa (Florida) oder Phoenix (Arizona) waren die beiden vergangenen Jahre paradiesische Zeiten. Zahllose Gutverdiener stürmten die dortigen Immobilienmärkte, in der Hoffnung, dort noch ein schönes und ruhiges Plätzchen für die Arbeit im Homeoffice zu ergattern. "Es kursierten diese Geschichten, dass der Nachbar sein Haus zu einem exorbitant hohen Preis verkauft habe, innerhalb kürzester Zeit, weil schon am ersten Wochenende nach der Verkaufsanzeige die Kaufinteressenten Schlange standen", erzählt Shauna Pendleton, Maklerin beim Online-Immobilienbroker Redfin. "Das hat natürlich zu unrealistischen Preiserwartungen geführt."