Das Gros der Investoren rechnet damit, dass die Notenbanken angesichts der Unruhe im Bankensektor und wegen der hohen Verschuldung vieler Schaden die Zinsen nicht mehr so stark anheben werden wie ursprünglich geplant. Einige spekulieren sogar darauf, dass die Fed zum Jahresende den Leitzins wieder leicht senken werde. Die Erwartung, dass es mit den Zinsen weltweit schon früher wieder nach unten gehen könne als angenommen, stützt daher den Goldpreis.

So haben die wachsenden Sorgen vor einer Rezession in den USA und sinkende Zinserwartungen den Goldpreis kurz vor den Ostertagen in Richtung Rekordhoch. Im Verlauf der Woche fehlte nicht mehr viel zur Marke von 2075 Dollar je Feinunze aus dem Sommer 2020. Zeitweise wurde das Edelmetall an der Börse in London für 2031 Dollar gehandelt. Damit ist das Edelmetall so teuer wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr.