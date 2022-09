Die Reinheit von Gold wird in Karat oder dem Feingehalt angegeben. Der Begriff Karat wird für Schmuck genutzt und gibt den Anteil von Gold in einer Legierung an. Gemessen wird dabei in 24teln Gewichtsanteilen. Acht Karat Gold bedeutet dann, dass ein Drittel des Gesamtgewichts aus reinem Gold besteht.

Der Feingehalt bezeichnet ebenfalls den Anteil von Gold in einer Legierung. Allerdings wird er in Tausendteilen also Promille vom Gesamtgewicht angegeben. 585er Gold bedeutet dann 585 Promille des Gesamtgewichts. 999 Feingehalt wird mit reinem Gold gleichgesetzt. Die meisten Goldmünzen bestehen aus 999er Gold.

Warum schwankt der Goldpreis?

"In den letzten 20 Jahren schwankte der Goldpreis zwischen rund 300 und 1880 Euro", berichtet Thomas Hentschel, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, gegenüber manager magazin.

Besonders Krisenzeiten treiben den Preis in die Höhe. Einfluss haben dabei beispielsweise unvorhergesehene Geschehnisse wie Terroranschläge. Aber auch geopolitischen Spannungen wirken sich genauso wie die Angst vor Inflation, Währungskrisen und Rezession auf den Goldpreis aus.