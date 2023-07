Digitale Identität OpenAI-Gründer Altman startet Krypto-Projekt Worldcoin

Hinter dem Worldcoin-Projekt steckt die Gesellschaft Tools for Humanity mit Sitz in San Francisco und Berlin, das von Altman und Alex Blania gegründet wurde. In der Beta-Phase hatten sich bereits zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzer angemeldet. Mit dem jetzt erfolgten Start weitet Worldcoin den Betrieb auf 35 Städte in 20 Ländern aus. In Deutschland können Interessierte etwa in Berlin und München ihre Augen scannen lassen.

Seit heute wird der WLD-Token auch offiziell gehandelt. Ein Token kostete zum Start 1,92 Dollar, kurz danach stieg er bis auf 3,31 Dollar. Zuletzt büßte er allerdings einen Großteil der Gewinne wieder ein und kostete noch 2,21 Dollar .