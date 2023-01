Einige wenige Verfahren sind bereits erledigt, so auch die allererste Wirecard-Klage, die bereits im Frühjahr 2019 am größten bayerischen Gericht einging: Das war eine Schadenersatzklage des Wirecard-Vorstands gegen die britische "Financial Times", die die Bilanzmanipulationen bei dem Dax-Konzern in jahrelanger Recherche aufgedeckt hatte. Wenige Monate nach der Pleite ließ der Insolvenzverwalter die Klage zurücknehmen.