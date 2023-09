Zwist um Dividenden Finanzprofi Hendrik Leber und sein Wirecard-Problem

Das Opfer solle zahlen, so Leber. Diejenigen also, "die am meisten unter dem Versagen der oben aufgeführten Institutionen leiden mussten". Das fühle sich nicht richtig an. Richtig wäre es nach Ansicht des prominenten Investmentunternehmers vielmehr, wenn erst Vorstand, Aufsichtsrat, Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden für den Schaden haften würden.