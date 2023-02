Als bemerkenswert bewerten Beobachter, dass Berkshire seine Beteiligung an dem taiwanesischen Chipriesen um 86 Prozent oder umgerechnet fast 52 Millionen Anteilsscheine reduziert hat. Schließlich hatte Buffett erst drei Monate zuvor seine Beteiligung an Taiwan Semiconductor bekannt gegeben. Gründe für den massiven Rückzug nannte Berkshire nicht. Ähnlich massiv der Schritt bei der US Bancorp: Hier hielt Berkshire zum Jahresende gerade noch 6,7 Millionen Anteilsscheine nach zuvor 52,5 Millionen Aktien.

66 Milliarden Dollar für Aktienkäufe in neun Monaten

Eine der größten Veränderungen in Berkshires Portfolio ist in den SEC-Datensätzen nicht zu finden, da die Beteiligung an dem chinesischen Elektroautohersteller BYD an der Börse in Hongkong gehandelt wird. Seit August habe Berkshire 95 Millionen der 225 Millionen BYD-Aktien veräußert, die es 2008 gekauft hatte, heißt es in den US-Berichten.