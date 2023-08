Zugleich hat die Gesellschaft von Investmentlegende Warren Buffett ihren Bestand an kurzfristigen US-Staatsanleihen gegenüber dem Vorquartal um 17 Milliarden Dollar auf 147 Milliarden Dollar aufgestockt. Berkshire hat angesichts der rasant steigenden Zinsen in den USA so höhere Renditen für seine überwiegend in US-Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit geparkten Barmittel erzielt. Im Mai hatte Buffet erklärt, dass er im laufenden Jahr fünf Milliarden Dollar Zinsen aus diesen Investments erwartet.