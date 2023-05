Investment-Legende 92 und kein Ende – Warren Buffett wird wohl noch bleiben

Die Fans von Warren Buffett und die Aktionäre von Berkshire Hathaway sollten sich wohl noch auf eine längere Zeit mit dem legendären Investor an der Spitze der Beteiligungsgesellschaft einstellen. Das sagte ein langjähriges Board-Mitglied von Berkshire am Rande der Hauptversammlung des Unternehmens an diesem Wochenende in Omaha, Nebraska.