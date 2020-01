Die Menschen in Deutschland werden trotz der Zinsflaute in Summe immer reicher. Nach Berechnungen der DZ Bank, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen, dürfte das Geldvermögen der privaten Haushalte im abgelaufenen Jahr 2019 um rund 441 Milliarden Euro auf den Rekordwert von 6,6 Billionen Euro zugenommen haben. Im Vergleich zu 2018 habe sich der Vermögensaufbau stark beschleunigt.

Der Großteil des Zuwachses sei durch die immensen Sparanstrengungen vieler Menschen zustandegekommen. Die Sparquote dürfte sich demnach mit rund 11 Prozent auf dem erhöhten Niveau von 2018 eingependelt haben. Von 100 Euro verfügbarem Einkommen werden also 11 Euro auf die hohe Kante gelegt.

Aktionäre profitierten zudem von steigenden Kursen an der Börse: Der Dax war im Jahr 2019 um mehr als 25 Prozent geklettert. Es war der stärkste Anstieg des Dax seit Jahren. 2018 war für den deutsche Leitindex noch das verlustreichste Jahr seit der internationalen Finanzkrise 2008 gewesen.

Allerdings sind die Vermögen in Deutschland sehr ungleich verteilt. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) besitzen die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens (56 Prozent). Die ärmere Hälfte hat dagegen nur einen Anteil von 1,3 Prozent.

Jedoch habe die Vermögensungleichheit in den vergangenen zehn Jahren nicht weiter zugenommen, heißt es in der DIW-Untersuchung. Das Wirtschaftsforschungsinstitut berücksichtigt bei seinen Berechnungen auch Immobilien. Menschen, die in den eigenen vier Wänden wohnen, profitierten danach in den letzten Jahren vom Immobilienboom - ihr Vermögen wuchs besonders kräftig.

