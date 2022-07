Three Arrows Capital war einmal einer der wichtigsten Player am Markt für Kryptowährungen, ein Hedgefonds mit einem Milliardenvolumen. Doch nun ist die Firma pleite, getroffen gleich aus zwei Richtungen: Einerseits löste die US-Notenbank Fed mit ihren Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation einen regelrechten Ausverkauf bei Risiko-Assets wie Aktien und Kryptowährungen aus. In dem Zuge verlor der gesamte Krypto-Markt allein seit April dieses Jahres rund eine Billion Dollar an Marktvolumen.