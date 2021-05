Nach Boom an der Wall Street Spac-Geschäft in Europa nimmt Fahrt auf

An der Wall Street ist die Spac-Euphorie bereits vorüber, doch in Europa kommt das Geschäft mit den Börsenmänteln gerade erst in Fahrt. Bis zu 20 Spac-IPOs soll es allein in Frankfurt in diesem Jahr geben - mit teils prominenter Beteiligung.