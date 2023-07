Einer dürfte sich über den Deal besonders freuen: Harald Christ (51), Gründer des Beratungsunternehmens Christ & Company, das zugleich als Investor tätig ist, war laut "Business Insider" (BI) mit einem Anteil von 20 Prozent an G2K beteiligt und hat nun Kasse gemacht. Christ, ehemals Bundesschatzmeister der FDP, war mit seinem Unternehmen im Mai 2021 in G2K eingestiegen – für einen "niedrigen zweistelligen Millionenbetrag", wie BI schreibt. "Unsere erfolgreiche Beteiligung an G2K und die Übernahme durch ServiceNow zeigen, dass im Bereich Deeptech mit europäischen Start-ups zu rechnen ist", sagte Christ am Mittwoch. Christ & Company werde sein Portfolio daher in diesem Bereich weiter ausbauen. Der Fokus liege dabei auf Start-ups in der Gründungsphase.