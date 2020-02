Trotz eines deutlichen Rückgangs beim Nettogewinn erhöht der Softwarekonzern SAP wie angekündigt die Dividende für seine Aktionäre. Je Aktie sollen in diesem Jahr 1,58 Euro ausgezahlt werden, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch mit. Das sind acht Cent oder gut 5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Insgesamt schüttet der Konzern, sofern die Gesellschafter auf der Hauptversammlung im Mai dem Plan zustimmen, rund 1,89 Milliarden Euro an die Aktionäre aus. Im Vorjahr waren es 1,79 Milliarden Euro. Die Ausschüttungsquote, also der Anteil am Gewinn, der an die Aktionäre ausgezahlt wird, steigt von 44 auf 56 Prozent.

Aktien von SAP schlossen am Mittwoch 1,26 Prozent fester bei rund 129 Euro.

Neben der regulären Dividende schüttet SAP weitere 1,5 Milliarden Euro aus, mit denen der Konzern bis Ende des Jahres eigene Aktien zurückkaufen will, um den Kurs zu stärken.

Europas größter Softwarekonzern hatte 2019 einen Gewinn von 3,39 Milliarden Euro erzielt - 17 Prozent weniger als im Jahr davor. Grund für den Rückgang waren hohe Kosten für den Umbau des Konzerns.