Die "Financial Times" berichtete zudem kürzlich, Katar wolle seinen Anteil an der Schweizer Großbank Credit Suisse aufstocken . Das Emirat ist darüber hinaus zweitgrößter Aktionär des Rohstoffriesen Glencore, war früher auch gemeinsam mit diesem in Russland investiert. Während sich Glencore dort zuletzt zurückgezogen hat, hält Katar weiterhin Anteile am staatlichen Energiekonzern Rosneft, an der zweitgrößten Bank, VTB, und am Flughafen Pulkowo in St. Petersburg.

Eine breite Diversifikation also, wie von den Verantwortlichen gewünscht. So breit, dass sich selbst fossile Investments nach wie vor im Portfolio der Katarer befinden. Besonders prominent: Das anstehende North Field East-Expansionsprojekt . Dabei sollen weitere Teile des riesigen North-Field-Erdgas-Vorkommens erschlossen werden. So will Katar ab 2025 seine Produktion von verflüssigtem Erdgas (LNG) um 43 Prozent auf 77 Millionen Tonnen pro Jahr steigern. Gerade in der aktuellen Energiekrise ist LNG weltweit begehrt, das Emirat darf also auf weitere Milliardengeschäfte hoffen - liegt aber dennoch mit dem potenziellen Kunden Deutschland über Kreuz.