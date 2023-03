Dax-Konzern stellt Schuldscheinrekord auf Porsches kaum bemerkter Milliardendeal und was dahinter steckt

Beinahe unbemerkt von der Öffentlichkeit hat die Porsche Automobil Holding einen Rekord am Schuldscheinmarkt aufgestellt. Was steckt dahinter? Was macht diese Finanzierungsform so spannend? Porsches Finanzchef Johannes Lattwein weiß es.