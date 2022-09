Plötzlich fließt täglich Geld

Zahlen, die der weltweite Marktführer Spotify auf seiner Website "Loud & Clear" veröffentlicht hat, machen das deutlich: Demnach erzielte die Musikindustrie rund um den Globus im Jahr 2021 mit knapp 17 Milliarden Dollar mehr Umsatz allein durch das Streaming, als sie in den Jahren 2009 bis 2016 jeweils insgesamt erzielt hatte, also inklusive weiterer Einnahmequellen wie CD- oder Plattenverkäufe. Branchenprimus Spotify selbst überwies den Inhabern von Musikrechten 2021 allein sieben Milliarden Dollar. Das ist nach Angaben des Unternehmens mehr als jemals zuvor ein einzelner Vertriebler an Umsatz beigesteuert hat.