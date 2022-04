Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Unter dem Jubel der Zuhörer führte der dann eine "Feindesliste" des Bitcoin auf. "Enemy number one" sei Warren Buffett, rief Thiel, während in seiner Präsentation auf der Bühne ein Porträtfoto des Investors erschien. Thiel nannte Buffett den "soziopathischen Opa aus Omaha". Auch Jamie Dimon, Chef der Wall-Street-Bank JP Morgan, und Larry Fink, der Anführer des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock, präsentierte Thiel als "Feinde", die aufgrund ihrer politischen Haltung nicht in Bitcoin investieren, sondern ein staatlich reguliertes System aufrechterhalten würden. Denn am Ende, so Thiel, sei ja jedes Unternehmen nach einem Börsengang im Prinzip unter staatlicher Kontrolle, weil es so vielen Regeln unterworfen sei. Das Bitcoin-System dagegen sei frei.