Methode "Sidepocket"

Diesen dritten Weg scheinen die meisten Anbieter zu favorisieren, und von einzelnen Gesellschaften wie beispielsweise Schroders in Großbritannien wurde er auch schon beschritten: Die Aufteilung des Fondsbestandes in einen liquiden und einen illiquiden Teil, von denen einer in eine neu zu schaffende Anteilsklasse ausgelagert wird ("Sidepocket"). Auf diese Weise ließe sich der liquide Teil des Fondsportfolios wieder geschäftsfähig machen.

Bei der DWS beispielsweise laufen Überlegungen unter anderem in diese Richtung. Fondsmanager Kahlfeld kennt somit auch die zahlreichen Hürden, die zunächst überwunden werden müssen. Was ist beispielsweise mit Dividendenzahlungen, die auflaufen? Was kommt in einem solchen Fall steuerlich auf Anleger zu? "Wir haben die russischen Aktien in den Portfolios zwar aktuell mit fast null bewertet, weil sie momentan nicht liquide sind", sagt er. "Sie sind aber selbstverständlich nicht wertlos. Sie haben vielmehr einen Wert, der irgendwann vermutlich auch wieder erzielbar sein wird."

Auch Dieter Aigner, Geschäftsführer der österreichischen Raiffeisen Capital Management, kann sich die Methode vorstellen: "Was den Raiffeisen-Osteuropa-Aktien betrifft, arbeitet Raiffeisen Capital Management derzeit intensiv an einer geeigneten Lösung für die betroffenen Anleger und Anlegerinnen und prüft auch die Möglichkeit eines Side-Pocketing", sagt er.

Eine gute Nachricht gibt es in all der Ungewissheit immerhin: Eine Fondsauflösung müssen die Anleger derzeit in der Regel nicht befürchten. Dafür wäre es erforderlich, den gesamten Portfoliobestand zu Geld zu machen – was ja im Falle der russischen Aktien momentan nicht möglich ist. "Ob und zu welchem Zeitpunkt eine Liquidation erfolgen könnte, ist aus heutiger Sicht nicht abschätzbar", sagt vor dem Hintergrund Raiffeisen-Geschäftsführer Aigner.