Fondsaktivist: Ökoworld-Gründer Alfred Platow kündigte per Anzeige Unterstützung für Klimakleber an. "Warten wir ab, was daraus an Neuinvestitionen entsteht", sagte er danach im Interview mit der "taz". Darum sei es natürlich nie gegangen.

Foto: Andreas Endermann / ÖKOWORLD AG / obs