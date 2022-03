Podcast Das Thema Milliarden für Chips und Batterien – was ist so attraktiv am Standort Deutschland?

Intel will zwei neue Chip-Fabriken in Magdeburg bauen, der Batterie-Produzent Northvolt investiert Milliarden in ein neues Werk in Schleswig-Holstein. Ist der Industriestandort D plötzlich wieder attraktiv? Oder sind das die Vorboten der De-Globalisierung?