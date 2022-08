"Achten Sie auf die Kosten", sagte auch die Finanzprofessorin Christine Laudenbach jüngst im Interview mit der "FAZ" . "Ein Experiment in den Niederlanden hat gezeigt: Wenn Kunden nachhaltig investieren wollten, haben die Bankberater auch entsprechende Fonds ausgesucht – aber die Kunden haben am Ende höhere Gebühren gezahlt. Das gilt natürlich nicht für alle Beraterinnen und Berater. Nach wie vor ist es vor allem wichtig, sich mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen, mit oder ohne Hilfe von außen."

Was ist der Hintergrund der neuen Vorgaben?

Die Politik will mehr Geld dorthin lenken, wo es dem Klima und der Umwelt nutzt, statt diesen zu schaden, wie etwa: Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen, Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Verschmutzung sowie Schutz von Ökosystemen und Biodiversität. Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu sein, Deutschland will das schon bis 2045 schaffen. Das heißt: Klimaschädliche Gase wie Kohlendioxid (CO2) sollen von da an vermieden oder gespeichert werden. Der Umbau der Wirtschaft von "braun" zu "grün" wird nach Einschätzung von Experten nur gelingen, wenn neben öffentlichen Milliarden auch Privatleute ihn mit ihren Investitionen mittragen.

Wie gefragt sind nachhaltige Geldanlagen bislang?

Die Zahlen zeigen eine klar steigende Tendenz. So wuchs das Volumen der weltweit verfügbaren Investmentfonds mit Nachhaltigkeitslabel laut Ratingagentur Morningstar im Frühjahr dieses Jahres auf 2,9 Billionen Dollar, wie manager magazin bereits unlängst in einem ausführlichen Bericht über nachhaltige Investments am Beispiel des niederländischen Pensionsfonds APG mit seiner deutschen Sustainable-Finance-Expertin Claudia Kruse schrieb . Die Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), die den Fokus auf deutlich größere Anlegerkreise erweitert, will zuletzt sogar ein weltweites Volumen von 35,3 Billionen Dollar an nachhaltigen Investments ermittelt haben. Das entspreche einem Wachstum von 15 Prozent in zwei Jahren.

Für Deutschland beziffert das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) die Gesamtsumme nachhaltiger Geldanlagen zum 31. Dezember 2021 auf 501,4 Milliarden Euro. Das waren fast 50 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Anteil nachhaltiger Fonds am gesamten deutschen Markt stieg demnach binnen Jahresfrist deutlich von 6,4 Prozent auf 16,7 Prozent.