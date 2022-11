Dabei reicht die Erlaubnis in einem EU-Staat aus, um in allen anderen EU-Staaten zu agieren (das sogenannte "Passporting").

Alternativ können Krypto-Plattformen eine Kennzeichnung auf ihren Websites vornehmen, wonach sich ihr Angebot nicht an Anleger innerhalb der EU-richtet. Dies muss allerdings glaubwürdig sein: Ist ein Handelsplattform beispielsweise trotz eines solchen Disclaimers komplett in deutscher Sprache verfasst, so ist klar, dass Anleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz angesprochen werden sollen.

Welche Krypto-Dienstleistungen und welche Kryptowerte fallen unter die MiCA-Regulierung – und welche nicht?

Die MiCA-Verordnung enthält einen Katalog von Krypto-Dienstleistungen, die künftig reguliert werden. Dazu zählen etwa: die Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten für Dritte, der Betrieb einer Handelsplattform für Kryptowerte, der Tausch von Kryptowerten gegen gesetzliche Zahlungsmittel sowie gegen andere Kryptowerte, die Ausführung von Kundenaufträgen zu und die Platzierung von Kryptowerten, die Annahme und Übermittlung von Aufträgen über Kryptowerte für Dritte sowie die Beratung zu Kryptowerten.

Zudem wird festgelegt, was im Sinne der Verordnung als Kryptowert gilt. Dabei können Anleger grundsätzlich versichert sein: Die gängigen Kryptowerte wie Bitcoin oder Ethereum fallen in jedem Fall unter die MiCA-Regulierung.

Für Experten zudem die Info: Die Verordnung unterscheidet zwischen drei verschiedenen Arten elektronischer Assets, nämlich zwischen den sogenannten wertreferenzierten Token, den E-Geld Token sowie den Utility Token.

Nur in sehr speziellen Fällen unter die Regulierung fällt der Bereich der Non-Fungible-Token (NFT), digitale Kunst also sowie andere einzigartige Digitalgüter, für die mitunter viel Geld gezahlt wird. Welche konkreten NFTs unter die MiCA fallen, ist unklar. Hier werden die nationalen Aufsichtsbehörden für Klarheit sorgen müssen. Für NFTs droht also erneut ein nationaler regulatorischer Flickenteppich, dem die MiCA eigentlich entgegenwirken sollte.