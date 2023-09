Glencore-CEO Gary Nagle (48) sah noch im Winter keinen Zukaufsbedarf. Im April machte er ein 23-Milliarden-Dollar-Angebot für Teck Resources in Vancouver, legte später noch einmal nach. Der Fall ist kompliziert: Firmenpatriarch Norman Keevil (84), der die Stammaktien kontrolliert, will Teck in Kohle- und Kupfersparte aufspalten. Der Kupferteil gilt als Juwel, mehrere Minengiganten sollen grundsätzlich Kaufinteresse angemeldet haben. Die Vorabofferte des Kohle- und Kupferriesen Glencore halten einige Beobachter für reines Störfeuer. Keevil hat sie kategorisch abgelehnt.