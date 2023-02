Bei den anderen Klagen ist bisher noch kein Urteil gefällt worden. Anleger hoffen auf wegweisende Entscheidungen, denn bisher ist die Rechtslage unklar. Zwar hat die US-Börsenaufsicht SEC bereits 2017 vor Investmenttipps durch Prominente gewarnt: "Die Empfehlungen können rechtswidrig sein, wenn sie die Art, Quelle und Höhe einer Vergütung, die das Unternehmen direkt oder indirekt als Gegenleistung für die Unterstützung zahlt, nicht offenlegen." Allerdings hat die Behörde nicht festgelegt, für welche digitalen Vermögenswerte genau dies gilt.

Und auch eine gesetzliche Regulierung des Kryptomarktes lässt weiter auf sich warten. Zwar liegt im US-Senat ein parteiübergreifender Entwurf vor, doch dieser gilt inzwischen als hochtoxisch, weil Lobbyisten der kollabierten Kryptobörse FTX daran mitgearbeitet haben sollen.

Wie ist die Lage in Deutschland?

Auch in Deutschland haben Stars und Sternchen kräftig dabei geholfen, Kryptowährungen an den Mann und die Frau zu bringen. Schauspielerin und Influencerin Sophia Thomalla (33) etwa warb für das dubiose Blockchain-Projekt G999, der Spot wurde zur Premiere sogar großflächig am Times Square in New York ausgestrahlt. Rapper Kool Sawas (47) erklärte sich schon 2018 zum "Kryptoholiker". Und "Die Höhle der Löwen"-Investor Frank Thelen (47) prognostizierte noch im Februar vergangenen Jahres, dass der Bitcoin bald die 100.000-Dollar-Marke erreichen werde.

Doch können die Promis auch hierzulande haftbar gemacht werden? "In Deutschland ist das eher schwierig, weil der Bundesgerichtshof die Voraussetzungen dafür sehr eng gestaltet hat", erklärt Rechtsanwalt Marvin Kewe von der auf Musterverfahren spezialisierten Anwaltskanzlei Tilp. Er verweist unter anderem auf den berühmten Fall der T-Aktie, für die der inzwischen verstorbene Schauspieler Manfred Krug warb und die durch das Platzen der Dotcom-Blase massiv abstürzte. Dadurch geriet so mancher Kleinanleger in finanzielle Schwierigkeiten. Doch Krug konnte damals nicht in die Haftung genommen werden. Das Problem liege laut Kewe vor allem in der Kausalität: War es genau diese Werbung, die Anleger zum Kauf verleitete?