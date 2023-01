Mitten im Milliardenskandal Krypto-Börse FTX soll eventuell wieder öffnen

Bislang haben Behörden in den USA Bargeld und Krypto-Werte in Höhe von rund fünf Milliarden Dollar bei FTX sichergestellt. Hinzu kommen Krypto-Werte in Höhe von rund drei Milliarden Dollar auf den Bahamas sowie die von Alameda getätigten Investments, deren Restwert noch beziffert werden muss. Die Staatsanwaltschaft in New York geht davon aus, dass nach der Resteverwertung noch eine Lücke in Milliardenhöhe bleiben wird. Sollte SBF wegen Betruges verurteilt werden, drohen ihm mehr als 100 Jahre Haft.