Allerdings würde dies das Problem wiederkehrender Bankenkrisen nicht lösen, im Gegenteil: Banken würden sich in Bitcoin verschulden, es gäbe aber keinen Kreditgeber letzter Instanz mehr, sodass im Krisenfall Banken ungebremst in den Konkurs rauschen würden – zum Schaden der mit ihnen vernetzten Volkswirtschaften. Genau das passierte zu Zeiten des Goldstandards in den USA sogar dreimal.

Unzuverlässiges Netzwerk

Eine zweite Möglichkeit, Bitcoin zum direkten Zahlungsmittel zu machen, sehen Bitcoin-Anhänger darin, über das sogenannte Lightning-Network die Skalierung von Bitcoin-Zahlungen zu erhöhen. Verkürzt gesagt, ist das Lightning-Network mit der Bitcoin-Blockchain verbunden, die einzelnen Transaktionen werden jedoch nicht auf der Blockchain abgewickelt. Gut durchdachte Smart Contracts sorgen dafür, dass die Teilnehmer im Regelfall keinen Anreiz dazu haben, die Blockchain in Anspruch zu nehmen. Im Ergebnis erhält man ein hochgradig skalierbares dezentrales Zahlungssystem, das nicht auf einzelne Institutionen wie etwa Banken angewiesen ist und im Übrigen auch wenig Energie verbraucht. Leider hat die Sache einen Haken: Lightning-Networks arbeiten nicht so zuverlässig, dass man es wagen sollte, größere Beträge über das Netzwerk zu verschicken. Ob sich das in Zukunft ändert, ist schwer einzuschätzen.

Ohne staatliches Geld ist Handlungsfähigkeit gefährdet

Mit einem Bitcoin-Standard verzichtete der Staat auf seine monetäre Souveränität, was sich in Krisenzeiten als fataler Fehler erweisen dürfte. Wie hätten die Staaten beispielsweise die Bekämpfung der Wirtschaftskrise in der Corona-Pandemie und die Impfstoffe finanzieren sollen, wenn nur Bitcoin als Zahlungsmittel zur Verfügung gestanden hätte? Theoretisch hätten sich die Staaten zwar in Bitcoin verschulden können. Dies hätte jedoch die Zinsen nach oben getrieben und die Wirtschaft noch stärker in die Rezession getrieben. Möglicherweise wären Staaten zahlungsunfähig geworden und hätten ihre Handlungsfähigkeit verloren.

Überdies ergäben sich die gleichen Probleme, die der Goldstandard mit sich brachte – in verschärfter Form: Da der Wert von Bitcoin im Verhältnis zum durchschnittlichen Warenkorb noch stärker schwankt als Gold, würden sich mit Bitcoin als Zahlungsmittel inflationäre und deflationäre Phasen ablösen und zu erheblichen wohlfahrtsmindernden Konjunkturschwankungen führen. Längere Phasen hoher Arbeitslosigkeit wären zu erwarten.

Was den Bankensektor stabilisieren könnte

Eine weitere These aus der Kryptowelt lautet, dass die Blockchain-Technologie in Form von Decentralized Finance (DeFi) die Finanzwelt sicherer machen könne, ohne dass die monetäre Souveränität des Staates infrage gestellt würde. DeFi steht für die Idee, ganze Geschäftsmodelle wie etwa Asset Manager oder Börsen durch einen auf der Blockchain programmierten Code (Smart Contract) abzubilden.

DeFi-Geschäftsmodelle sind derzeit eine kleine Nische, die keiner Bank ernsthaft Konkurrenz macht: Weltweit bewegt der Sektor etwa 0,25 Prozent des Geschäftsvolumens aller deutschen Banken. Dennoch haben DeFi-Geschäftsmodelle Features, die für sich gesehen den Finanzsektor sicherer machen könnten. Das mag irritierend klingen, da zuletzt zahlreiche Kryptofirmen zusammengebrochen sind und ihrerseits die Finanzwelt destabilisiert haben. Doch die kollabierten Anbieter wie die Kryptobörse FTX, die Kryptobank Celsius oder der Stablecoin Terra USD hatten eine Gemeinsamkeit: Alle waren Centralized-Finance-Modelle (CeFi), zentral gesteuerte und undurchsichtige Geschäftsmodelle.

DeFi-Strukturen sind grundlegend anders aufgebaut und transparent. Der Code der Smart Contracts ist für alle einsehbar, alle Transaktionen auf der von den meisten DeFi-Modellen genutzten Ethereum-Blockchain sind offen und nachvollziehbar, sodass Manipulationsversuche – anders als bei CeFi-Anwendungen – gut nachvollzogen und rasch entdeckt werden können.