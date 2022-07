KfW Für den Mittelstand wird die Luft am Kreditmarkt allmählich dünner

So dürfte der Anstieg in den ersten beiden Quartalen des Jahres laut KfW maßgeblich auf den Krieg in der Ukraine und die hohen Inflationsraten zurückzuführen sein. Diese Faktoren hätten den kurzfristigen Finanzierungsbedarf merklich erhöht. In den kommenden Quartalen könnte sich die Nachfrage im Rahmen der zu erwartenden konjunkturellen Abkühlung erneut wieder etwas abschwächen.

Bei den kleinen und mittleren Unternehmen, die aktuell Finanzierungen nachfragen, sind die Banken nach der über einige Quartale anhaltenden moderaten Entspannung laut KfW wieder restriktiver. Die sogenannte Kredithürde steigt für diese Größenklasse laut der Förderbank deutlich um 3,1 Prozentpunkte auf 20,8 Prozent. Die Kredithürde gibt den Prozentanteil der Unternehmen an, die das Bankverhalten in Darlehensverhandlungen als "restriktiv" einordnen.