manager magazin: Herr Degen, die Welt ist in Aufruhr. Wir haben den Krieg in der Ukraine, hohe Inflationsraten von mehr als 7 Prozent und steigende Zinsen, dazu Probleme in der Wirtschaft wie beispielsweise Lieferengpässe. All das wirkt sich auch auf die Immobilienmärkte aus, wie gehen Sie und Ihre Kunden im Bereich Gewerbeimmobilien damit um?

Tassu Degen: Der Krieg ist furchtbar, wir können nur hoffen, dass es möglichst bald zu einer Lösung und einem Ende des Unheils kommt. An den Immobilienmärkten sind vor allem die Inflation und die steigenden Zinsen ein Thema. Wir wurden dadurch allerdings nicht wirklich überrascht. Diese Entwicklung hat sich bereits vor Jahren für uns abgezeichnet. Da wir insbesondere im Gewerbebereich vielfach indexierte Mietverträge abgeschlossen haben, profitieren wir jetzt zum Großteil von der Entwicklung. Das heißt: Verträge, bei denen unsere Mieteinnahmen im Ausmaß der offiziellen Inflationsrate automatisch mit ansteigen. Wir gehen auch davon aus, dass die Inflationsraten in den kommenden fünf bis acht Jahren auf diesem Niveau bleiben und die 5 Prozent nicht gravierend unterschreiten werden.

Tassu M. Degen ... Bild vergrößern ... ist seit beinahe 30 Jahren im Immobiliengeschäft und geschäftsführender Gesellschafter von Dereco mit Sitz in Köln. Dereco ist ein Multi-Family-Office, das die Immobilieninvestments vermögender Kunden plant, realisiert und verwaltet. Investiert wird dabei im Bereich Wohn- sowie Gewerbeimmobilien, vom Einzelobjekt über das Portfolio bis hin zu Objektentwicklungen und Grundstücken. Gegenwärtig verwaltet Dereco für drei Kunden – allesamt Unternehmerfamilien aus den Niederlanden, die bereits seit Jahren von Dereco betreut werden – Immobilienanlagen im Volumen von zusammen rund 1,1 Milliarden Euro.

Das heißt, Sie mussten Ihre Anlagepolitik für Ihre Kunden aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Monate überhaupt nicht verändern? Grundsätzlich nicht. Aktuell beobachten wir sehr stark die Märkte und die weltwirtschaftliche Situation und Entwicklung. Dabei wird unser Schwerpunkt eher bei soliden und langfristigen Bestandinvestitionen liegen und nicht so sehr in kurz- bis mittelfristigen und opportunistischen Investitionen.

Den Krieg konnten Sie aber kaum vorhersehen. Nein. Wir sind davon ausgegangen, dass die große Geldmenge, die unter anderem durch die niedrigen Zinsen in den vergangenen Jahren in die Märkte gelangt ist, zusammen mit der hohen Nachfrage der Käufer und Investoren auf die wenig am Markt vorhandenen Produkte, zu dem Anstieg des Preisniveaus, also zu der Inflation führen wird. Dass noch ein Krieg hinzukommen würde, der diese Entwicklung zusätzlich pusht, konnten wir natürlich nicht wissen. Vielfach wird bereits darüber spekuliert, dass der aktuelle Zinsanstieg das Ende des jahrelangen Immobilienbooms einläuten könnte. Die Deutsche Bank etwa hält ein Ende des Booms im Jahr 2024 für wahrscheinlich. Was ist Ihre Erwartung?

Es ist gut möglich, dass die Immobilienpreise aufgrund des Zinsanstiegs in den kommenden Jahren zeitweise stagnieren oder auch vorübergehend einmal rückläufig sein werden. Auf lange Sicht glaube ich allerdings nicht, dass der Markt sich in eine Abwärtsbewegung dreht. Die Nachfrage nach Objekten ist groß. Hinzu kommt die große Liquidität im Markt und die geringe Anzahl an Alternativanlagen. Wir hatten in den vergangenen zehn Jahren eine Verdopplung der Geldmenge, das werden wir die kommenden zehn Jahre auch haben, mindestens. Der hohe Druck auf die Anlageklasse Immobilien wird daher weiter bestehen bleiben und die Preise, jedenfalls langfristig stabil halten.

Aber die Zinsen steigen jetzt. Woher soll das zusätzliche Geld kommen, das Sie im Markt erwarten? Ein Großteil des Immobiliengeschäfts, in dem wir tätig sind, erfolgt komplett ohne den Einsatz von Krediten auf reiner Eigenkapitalbasis, da spielt das Zinsniveau erst einmal nur eine geringe Rolle. Das gilt vor allem für den Bereich großvolumiger Gewerbeimmobilieninvestments aber auch für alle anderen Asset-Klassen. Ich glaube deshalb langfristig an steigende, stabile und kalkulierbare Immobilienmärkte.

„Ich glaube an steigende Immobilienmärkte“

Das war nicht immer so. Nein, es ist zum Beispiel ein großer Gegensatz zu 2007, als es zur großen Finanzkrise kam. Da war ebenfalls viel Druck auf dem Markt, aber im Unterschied zu heute war alles sehr hoch fremdkapitalfinanziert. Heute gibt es kaum eine Bank, die derartige Probleme aus Immobilienaktivitäten hat, denn wir sind durch das viele Geld der vergangenen zehn Jahre so stark durch Eigenkapital finanziert.

Sie sprechen vom Markt für Gewerbeimmobilien. Aber wie ist es mit Wohnimmobilien, gelten diese Aussagen dort ebenfalls? Bei Wohnimmobilien gibt es den Unterschied, dass indexierte Mietverträge weniger verbreitet sind. Deshalb neigen momentan Investoren wieder stärker zu Engagements in Gewerbeimmobilien. Grundsätzlich gehören Wohnimmobilien neben Büros und Einzelhandel aber weiterhin zu den wichtigsten Immobilien-Assetklassen. Der solide Cashflow und die stabile Wertsteigerung machen die Wohnimmobilie bei jedem Investor zu einem festen Bestandteil eines Portfolios. Die schwierigste von diesen dreien ist gegenwärtig der Einzelhandel. Dort gibt es ein Riesenproblem, wir sind dort schon vor fünf Jahren ausgestiegen. Die Entwicklung der Städte sowie der langfristige Trend zum Online-Shopping sind derzeit noch zu schwer einzuschätzen. Hinzu kommen jetzt noch die Auswirkungen der Corona-Krise. Logistikimmobilien haben zuletzt stark an Popularität gewonnen. Auch Hotelimmobilien werden langsam wieder interessant und werden in zwei bis drei Jahren wieder auf dem Niveau wie vor Corona sein. Aber vor allem gilt: Büro und Wohnen werden auch nach Corona wieder gut laufen.

Private Immobilienkäufer etwa von Eigentumswohnungen nutzen in der Regel jedoch Darlehen für die Finanzierung. Wie wird sich der Zinsanstieg in dem Bereich auswirken? Auch in diesem Marktsegment rechne ich nicht mit einem stärkeren Rückgang der Immobilienpreise aufgrund des steigenden Zinsniveaus. Dafür ist auch dort einfach zu viel Eigenkapital im Markt und die Nachfrage ist groß. Problematisch kann die Situation jedoch für diejenigen werden, die in den vergangenen Jahren eine Immobilie finanziert haben und deren Darlehen nun zur Verlängerung ansteht. Ich spreche dabei von privaten Leuten, die in den vergangenen fünf bis acht Jahren Eigentum erworben haben. Da wurde oftmals zu 100 Prozent finanziert, teilweise auch noch die Nebenkosten. Diese Käufer können durch den Zinsanstieg in erhebliche Schwierigkeiten geraten. Wie werden sich die Zinsen für Hypothekenkredite nach dem zuletzt rasanten Anstieg Ihrer Meinung nach in nächster Zeit entwickeln?

„Die Hypothekenzinsen können Richtung 3 Prozent steigen“