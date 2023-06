Früher trat Karniol-Tambour gern mal in Lederjacke auf, für die Auftaktrunde beim Jahresgipfel der Geldelite in Beverly Hills Anfang Mai hat sie ein taubenblaues Businesskostüm aus dem Schrank geholt und blickt streng geradeaus ins handverlesene Publikum. Und das schaut streng zurück. Die Erwartung: Das Starensemble zum Auftakt der Milken Institute Global Conference möge doch bitte das "Very Big Picture" zeichnen, in wenigen groben, idealerweise hellen Strichen.