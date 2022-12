Acht Jahre Haft Cum-Ex-Architekt Hanno Berger will in Revision gehen

Der ehemalige Topanwalt Hanno Berger will gegen ein Urteil des Landgerichts Bonn in Revision gehen. Dies hatte ihn wegen Steuerhinterziehung vergangene Woche zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt. Berger beriet diverse Banken in Steuertricksereien und wurde so zum Gesicht des Cum-ex-Skandals.