Greenwashing-Vorwurf Verbraucherschützer verklagen Deutsche-Bank-Tochter DWS

"Anlegern wird vorgegaukelt, sie würden zu null Prozent in Kohle investieren, während die im Fonds gehaltenen Unternehmen z.B. bis zu 14,99 Prozent Umsatz in der Kohleindustrie erwirtschaften dürfen", sagt Nauhauser. Zudem verspreche die DWS den Anlegern des ESG Climate Tech Fonds, dass diese "gezielt in die Erreichung der Klimaziele" investieren würden. "Wenn ein Investmentfonds Wertpapiere über den Börsenhandel kauft, ändert dies weder den CO2-Ausstoß der im Fondsvermögen gehaltenen Unternehmen noch den der aus dem Fondsvermögen ausgeschlossenen Unternehmen", sagt Nauhauser.

Die DWS habe die Unterlagen geprüft und sei weiterhin überzeugt, dass die kritisierten Werbemitteilungen den gesetzlichen Anforderungen entsprächen, teilt die Fondsgesellschaft mit. "Auch in Bezug auf den sich dynamisch entwickelnden Bereich ESG ist es unser Anspruch, unsere Produkte transparent und verständlich darzustellen," erklärt ein Sprecher.