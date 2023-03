Der Goldpreis ist angesichts der anhaltenden Verunsicherung an den Finanzmärkten am Montag zeitweise über die Marke von 2000 US-Dollar gestiegen. Damit nähert er sich seinem Rekordhoch von 2075 US-Dollar aus dem Frühjahr 2020. Am Vormittag stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Londoner Rohstoffbörse bis auf 2009 Dollar. Das ist der höchste Stand seit etwa einem Jahr. In Euro gerechnet, stieg der Goldpreis bis auf 1880 Euro und damit auf ein Rekordhoch.