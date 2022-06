Die Inflation in den USA liegt inzwischen bei 8,3 Prozent, in der Euro-Zone bei 8,1 Prozent. Für die USA hat die Fed bereits eine radikale Zinswende eingeleitet; die Europäische Zentralbank hat ihren Schwenk angekündigt, in der kommenden Woche findet die nächste Ratssitzung statt. Bislang konnten viele Unternehmen steigende Kosten zwar an die Konsumenten weitergeben, sagte kürzlich auch Jane Fraser (54), Vorstandschefin der Citigroup auf einer Konferenz mit Profiinvestoren. "Die Frage ist nur: Wie lange noch?" Die CEO der viertgrößten US-Bank fühlt sich bereits an die wilden Börsenstürme der 1970er Jahre erinnert.