Die Goldman-Analysten beschreiben in ihrem Report sogar das Ende einer Ära. Die Tage des sogenannten TINA-Mantras – die Kurzform für "There Is No Alternative" – seien vorbei; aufgrund der globalen Null-Zins-Politik und niedriger Anleiherenditen seien Aktieninvestments über Jahre alternativlos gewesen. Nun aber stünden die Anlegerinnen und Anleger am Beginn einer TARA-Epoche ("There Are Reasonable Alternatives"): Anleihen würden inzwischen wieder attraktiv erscheinen.