Was ist der Grund für den Anstieg?

Es wird einfach viel gekauft und die Banken wollen nicht, dass zu früh bekannt wird, was sie tun. Das kommt in solchen Phasen häufig vor. Die vollständigen Zahlen könnten erst in Monaten oder Jahren vorliegen.

Wissen Sie, welche Banken zurzeit heimlich Gold kaufen?

Nein, ich weiß es nicht sicher. Ich habe lediglich meine Vermutungen, aber ich werde hier nicht spekulieren. Unser Datenanbieter sagt uns, dass es sich um eine Reihe von Zentralbanken in Schwellenländern handelt, nicht nur eine. Ebenso gibt es viele Käufe von Staatsfonds, die ebenfalls nicht publik machen, was sie tun. Ich vermute, es handelt sich dabei um Staatsfonds aus Ölstaaten, die in den vergangenen Monaten wegen der hohen Energiepreise enorme Einnahmen hatten.