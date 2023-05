Was sind die Gründe für diese Goldkäufe? Wie wirken sie sich auf den Goldpreis aus? Welche Strategien werden die Zentralbanken in Zukunft verfolgen? Und: Welche Rolle spielt Russland bei alldem? John Reade, Chef-Marktstratege des WGC, arbeitet seit mehr als 30 Jahren in der Goldindustrie. Er kennt das Geschehen und verrät, was dahintersteckt.

manager magazin: Mister Reade, warum kaufen die Zentralbanken in jüngster Zeit so viel Gold?