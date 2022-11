Edelmetall verteuert sich Warum plötzlich der Goldpreis steigt

In den vergangenen Monaten befand sich der Dollar vor dem Hintergrund steigender Zinsen in den Vereinigten Staaten auf Höhenflug. Gegenüber dem Euro etwa hat er zeitweise die Parität erreicht, ein Dollar war also so viel wert wie ein Euro. Anfang 2021 kostete ein Euro noch mehr als 1,20 Dollar.

Zuletzt hat sich jedoch auch beim Euro-Dollar-Kurs die Entwicklung umgekehrt: Der Euro hat seit Anfang November wieder deutlich Boden gutgemacht.

Dollar-Schwäche löst Gold-Rallye aus

Experten sehen einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der jüngsten Dollar-Schwäche und dem wieder ansteigenden Goldpreis. Nach Ansicht von Markus Blaschzok etwa, Chefanalyst beim Edelmetall-Investmenthaus Solit Management, wurde die Rallye, die Edelmetalle und auch Minenaktien in den vergangenen Wochen hingelegt haben, durch einen "historisch starken Einbruch des US-Dollars" ausgelöst. Der USD-Index brach in der vorigen Handelswoche um beinahe 4 Prozent ein, nachdem dieser bereits am Freitag davor um 4 Prozent gefallen war, schreibt Blaschzok in einem Kommentar. Der Goldpreis sei daraufhin binnen einer Handelswoche um 97 US-Dollar oder 5,25 Prozent angestiegen. Ebenso legte auch der Silberpreis um mehr als 4 Prozent kräftig zu.