Goldpreis rutscht ab Nervenkrieg am Goldmarkt

Dazu passt das Ergebnis einer Umfrage von Spectrum Markets, eines europäischen Handelsplatzes für verbriefte Derivate mit Sitz in Frankfurt. Demnach fiel die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Investments in Gold im Januar dieses Jahres auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Beobachtung im Jahr 2019. Die Privatanleger scheinen eine positive Sichtweise auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung einzunehmen, meint Michael Hall, Head of Distribution bei Spectrum Markets. Das zeige sich ihrer zunehmend pessimistischen Haltung gegenüber Gold.

Philoro-Geschäftsführer Scherer gibt sich dennoch "bullish". "Grundsätzlich sehen wir für 2023 die Rahmenbedingungen für Gold als positiv an", sagt er. "Den Trend zur Inflation sehen wir noch nicht endgültig als gestoppt an. Daher sehen wir weiter allgemeine und besonders auch geopolitische Unsicherheiten in der Konjunkturentwicklung." Philoro zufolge kann der Preis für die Feinunze Gold im laufenden Jahr die Marke von 2000 Dollar wieder durchbrechen.