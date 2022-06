Am dritthäufigsten wurde bei der Frage auf "Fondsanteile" getippt. Und bemerkenswert: Trotz begonnener Zinswende landeten Zinsanlagen wie Fest- und Termingeld sowie Anleihen weit abgeschlagen auf den letzten Plätzen.

Wie sich der Goldpreis in nächster Zeit tatsächlich entwickeln wird, dürfte stark vom Verhalten der Notenbanken abhängen. Angesichts hoher Inflationsraten hat die Fed in den USA bereits vor Wochen mit Zinsanhebungen begonnen und weitere Schritte in Aussicht gestellt. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte auf einer stark beachteten Sitzung am heutigen Donnerstag den Kurswechsel in ihrer Geldpolitik beginnen. Es ist eine Kehrtwende nach langem Zögern , doch nun haben auch die EZB-Banker um Präsidentin Christine Lagarde (66) noch für dieses Jahr erste Zinsschritte und ein Ende der Negativzinsen in Aussicht gestellt.