Der gebürtige Ungar George Soros, Feindbild vieler Populisten und als Jude immer wieder Ziel antisemitischer Anfeindungen, wurde als Finanzexperte in den 1970er und 1980er Jahren ein reicher Mann. Mit seinem Vermögen schuf er die Open Society Foundations (OSF), mit denen er zahlreiche Projekte und Nichtregierungsorganisationen in aller Welt unterstützte, in denen es um gute Regieren, Demokratieförderung oder liberale politische Initiativen ging. Soros zählt außerdem zu den größten Geldgebern der US-Demokraten. Jährlich leiteten die OSF nach eigenen Angaben etwa 1,5 Milliarden US-Dollar an Gruppen weiter, die entsprechende Projekte verfolgen.