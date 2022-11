Techblase: Moderator Tom Costello wischt sich am 12. April 2000 im CNBC-Fernsehstudio an der Börse Nasdaq den Schweiß von der Stirn. Der von Technologieaktien wie Cisco dominierte Nasdaq-Index fiel an jenem Tag um 286,69 Punkte, der bis dahin zweitgrößte Punktverlust seiner Geschichte. Seinen Tiefpunkt erreichte der Index erst mehr als zwei Jahre später.

Foto: Chris Hondros / Getty Images