Bislang war das Geschäft mit den kleinen Fußballbildern fest in italienischer Hand. Seit 1961 verkauft das Unternehmen Panini aus Modena klebende Sammelbildchen, seit der Weltmeisterschaft 1970 auch international. Es ist in lukratives Geschäft: Die privat gehaltene Firma setzte zuletzt rund 1,3 Milliarden Euro um. In Deutschland kostet ein Tütchen mit fünf Bildern einen Euro, insgesamt kommen schnell hunderte Euro zusammen, will man ein ganzes WM-Album mit den 670 unterschiedlichen Bildern voll bekommen.