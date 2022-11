Wo soll man anfangen, die fast unglaubliche Geschichte des Sam Bankman-Fried (30) zu erzählen? Vielleicht im Jahr 2017, als er den globalen Bitcoin-Handel knackte und so den Grundstock seines zwischenzeitlich unermesslichen Vermögens legte. Oder im Sommer 2021, als er in einem Zoom-Call bei den angesehensten Investoren des Silicon Valley um Millionen warb und nebenbei auf einem anderen Bildschirm "League of Legends" spielte. Oder vielleicht doch am vergangenen Sonntag, als sich die Dinge um seine Kryptohandelsplattform FTX derart zuzuspitzen begannen, dass manche in der Szene sich angesichts des folgenden Bebens an den Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers in der Weltfinanzkrise 2008 erinnert fühlen.