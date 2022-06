Eine pauschale Antwort auf diese Frage fällt sehr schwer. Vorab sollten wir bedenken, dass jede Antwort bereits ein Denken "in the box" also innerhalb des gesetzten Denkrahmens darstellt. Die erfrischend einfache Alternative "out of the box" wäre nämlich, die beiden Bedürfnisse "Versichern" und "Sparen" zu trennen und zum Beispiel alle kapitalbildenden Ansparprozesse der Altersvorsorge konsequent außerhalb der kostenintensiven Produktwelt der Versicherungswirtschaft zu vollziehen. Bleiben wir in dem gesetzten Denkrahmen, schlagen wir ein Mischmodell vor: Denn bei einem pauschalen Betrag in Euro – unabhängig vom Vertragsvolumen – würden die Sparer und Vorsorger mit hohen Vertragsvolumina profitieren, bei einem Prozentwert in Relation zur Anlage oder Versicherungssumme wäre es umgekehrt.

Zeichnet sich ein Kompromiss für so ein Mischmodell ab?

Offensichtlich erscheint so ein Kompromiss als gangbarer Weg. Also ein Fixbetrag pro Vertrag zur Deckung der unabhängig vom Volumen zwangsläufig anfallenden Kosten plus ein vom Volumen des Vertrags abhängiger Betrag. Das sind zwei Kostenkomponenten – komplizierter sollte es nicht sein, aber einfacher auch nicht, um Fehlanreize zu vermeiden. Das Beispiel "Riesterrente" zeigt leider, dass zwischen gut gemeint und gut gemacht Welten liegen können und die politisch gewollte Förderung des Sparens von Kleinstbeträgen sich aufgrund der hohen Gebühren und Kosten einfach nicht lohnen kann.