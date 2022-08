Zwei Tage lang, just vor dem 10. Juni, hatten die Euro-Hüter in Amsterdam zusammengesessen, um ihren Fahrplan für eine langsame "Reise" (Lagarde) zu höheren Zinsen zu verabreden. Nach den Meldungen aus den USA trommelte die Französin ihre Runde aus einem Londoner Hotelkeller per Video erneut zusammen, um eine Notfallbotschaft zu formulieren: Angesichts der "aktuellen Marktlage" werde man das geplante Finanztool zur Stabilisierung der Anleihemärkte jetzt "zügiger" entwickeln.

Nur wenig später, beim nächsten Zinsentscheid im Juli, war dann für alle sichtbar, dass Lagardes langsame Reise zu einer Hetzjagd werden könnte. Die Euro-Inflation steuerte auf einen neuen Rekord von 8,9 Prozent zu. Statt um 25 erhöhte die EZB den Zins um – ebenfalls unerwartete – 50 Basispunkte. Es war die erste Erhöhung seit über zehn Jahren, der Sprung aus den Minuszinsen.