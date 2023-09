Für die in Deutschland neuartige Investment-Idee will der Vermögensverwalter Lampe Asset Management eine eigene ETF-Plattform starten. Solche "Exchange-Traded Funds" bilden gewöhnlich einen Index aus Aktien oder Anleihen ab und verlangen sehr niedrige Gebühren. Wildschütz startet am 15. September bei Lampe Asset Management als Direktor und Head of Fixed Income Solutions. "Meine Idee ist ein neuartiges Format, das konsequent vom Kunden her gedacht ist", sagt Wildschütz.

Lampe Asset Management ist die Fondsgesellschaft der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, die dem chinesischen Konzern Fosun gehört. Bei ETF gehört – ebenso wie bei traditionellen Fonds – das Portfolio den Anlegern, weil es sich um Sondervermögen handelt, die im Insolvenzfall des Anbieters nicht Teil der Insolvenzmasse sind. Kurz gesagt: Anleger sind keinem Pleiterisiko des Anbieters ausgesetzt, anders als zum Beispiel bei Investmentzertifikaten.