Gemeinschaftswährung im Aufwind Gelingt dem Euro das Comeback?

Auch Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau erwartet weitere Schritte nach oben. "Im Jahr 2023 werden in den kommenden Monaten neue Zinsanhebungen in einem pragmatischen Tempo sehr wahrscheinlich notwendig sein, um die Inflation in Richtung zwei Prozent zu bringen", sagte er am Mittwoch im Finanzausschuss des französischen Senats. Was er konkret unter einem pragmatischen Tempo versteht, führte er nicht aus. Villeroy machte aber deutlich, dass aus seiner Sicht die Zinsen inzwischen ein neutrales Niveau erreicht haben.

Die EZB hatte im Juli 2021 die Zinswende vollzogen und seitdem die Schlüsselsätze in vier Schritten um insgesamt 2,50 Prozentpunkte angehoben. Der aktuell an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt inzwischen bei 2,00 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde signalisierte für die nächsten Sitzungen weitere Zinserhöhungen im Umfang von jeweils 0,50 Prozentpunkten wie zuletzt im Dezember. Die nächste Zinssitzung findet am 2. Februar statt.